В ДГКБ № 11 Екатеринбурга применяют арт-терапию при реабилитации маленьких пациентов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Детской городской клинической больнице № 11 Екатеринбурга внедрили новое направление в отделении реабилитации, — сообщает интернет-ресурс «Здоровье уральцев». Здесь начали применять арт-терапию, чтобы помочь маленький пациентам поскорее восстановиться.Как поясняет официальный ресурс Министерства здравоохранения Свердловской области, для детей занятия арт-терапии в круглосуточном или дневном стационаре ДКГБ №11 проходят трижды в неделю. Выздоравливающие пациенты рисуют, лепят, занимаются театральным искусством, сказкотерапией и даже создают коллажи.Специалисты утверждают, что групповая арт-терапия помогает детям выражать эмоции, исследовать собственный внутренний мир и обретать уверенность в себе. Результаты показывают, что такой новый подход способствует восстановлению утраченных функций. Кроме того, он развивает у детей коммуникативные навыки. Занятия снижают уровень стресса и улучшают эмоциональное состояние.Источник уточняет, что в отделении медицинской реабилитации ДГКБ № 11 помощь оказывается детям с 3 до 18 лет. Сюда поступают пациенты с самыми разными патологиями. Врачи работают с артериальной гипертензией и нарушениями сердечного ритма. Также реабилитацию проходят дети с тяжёлыми формами ожирения и с ревматоидными артритами. Кроме того, медики отделения занимаются детьми, перенёсшими операции по коррекции врожденных пороков сердца. Здесь также восстанавливаются пациенты после вмешательств на опорно-двигательном аппарате. Мероприятие для возрастной категории 18+