Сбежавшего после аварии водителя без прав нашли во дворах в Полевском

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Полевском автоинспекторы разыскали водителя, скрывшегося после ДТП. Авария произошла вечером 27 апреля на 19-м километре дороги Полевской – Полдневная – Иткуль, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, водитель «УАЗ 3303» выехал на встречную полосу и врезался в стоящий «Hyundai Accent». После столкновения «УАЗ» опрокинулся, а водитель покинул место аварии.В результате ДТП пострадала 39-летняя пассажирка «Hyundai» — её доставили в Полевскую ЦРБ №2, после оказания помощи отпустили домой. Водитель иномарки пояснил, что остановился, чтобы посадить пассажира, когда в него въехал «УАЗ».Сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали скрывшегося водителя. Им оказался 43-летний житель села Полдневая, не имеющий водительских прав. По данным полиции, он прятался в дворовых постройках. Освидетельствование показало, что в момент задержания он был трезв.В отношении мужчины составили несколько административных протоколов — за оставление места ДТП, управление без прав, причинение вреда здоровью в результате нарушения ПДД, отсутствие ОСАГО и управление незарегистрированным автомобилем. Также уточняется, что ранее он привлекался по статье о повторном пьяном вождении.Автомобиль задержан и отправлен на спецстоянку, указали в Госавтоинспекции. Мероприятие для возрастной категории 18+