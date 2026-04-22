Пьяный мужчина на Renault сбил девятилетнюю девочку под Берёзовским





– сообщили в управлении. «На месте происшествия ребенок осмотрен фельдшером скорой медицинской помощи, после чего вместе с законными представителями направлен в Детскую городскую клиническую больницу № 9 города Екатеринбурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

ГИБДД сообщает, что 25 апреля на дороге, связывающей посёлки Монетный и Молодёжный, вблизи Берёзовского пьяный мужчина на Renault Symbol сбил девятилетнюю девочку.По предварительным данным, 39-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на ребёнка, после чего съехал с дороги.При освидетельствовании водителя алкотестер показал 1,385 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На мужчину возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью).По факту аварии продолжается проверка. Мероприятие для возрастной категории 18+