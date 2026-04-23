Свердловским аграриям направили более 594 млн рублей господдержки

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области на поддержку аграриев с начала года направили более 594 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщили на информационном портале региона со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.По данным главы региона, в области работают 605 крестьянско-фермерских хозяйств. Государственную поддержку получают 63% из них.Основные направления работы фермеров – картофелеводство, растениеводство и выращивание овощей. Картофель выращивают 113 фермерских хозяйств. Как утверждается на официальном портале свердловских властей, этом году планируется увеличить площади под эту выращивание картофеля на 490 гектаров.Отмечается, что в 2026 году свердловские аграрии планируют засеять около 760 тысяч гектаров земли. Мероприятие для возрастной категории 18+