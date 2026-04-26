Свердловские школьники проверят знания ПДД и навыки первой помощи на конкурсе
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области начались районные этапы конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2026». Как сообщили в Госавтоинспекции региона, участие в них примут более 1000 школьников в возрасте 10–12 лет.
Конкурс проходит ежегодно и включает теоретические и практические испытания. Участники проверяют знания правил дорожного движения, демонстрируют навыки вождения велосипеда и средств индивидуальной мобильности, а также оказывают первую помощь пострадавшим в ДТП. Кроме того, команды выступают с творческими номерами в формате агитбригад.
Районные этапы уже стартовали в Каменске-Уральском вместе с Каменским районом и в селе Байкалово. Соревнования охватят все муниципалитеты области.
Победители выйдут на областной уровень. Региональный этап пройдёт в сентябре в детском лагере под Первоуральском, после чего лучшие команды представят область на всероссийском финале в Анапе на базе ВДЦ «Смена».
По данным ведомства, в 2025 году команда Свердловской области заняла третье место на всероссийском этапе.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что конкурс направлен на формирование культуры безопасного поведения на дорогах и практических навыков, которые могут спасти жизнь.
