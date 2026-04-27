Возрастное ограничение 18+
Заборы вдоль улиц на гостевом маршруте решила поменять мэрия Екатеринбурга
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге решили поменять ограждения вдоль дорог, расположенных на гостевом маршруте, по которому автомобилисты едут из аэропорта Кольцова в центр города.
Замену ограждений на улицах Луганской и Машинной администрация Октябрьского района оценила в 10,7 млн рублей, на портале госзакупок сегодня появилась карточка аукциона, приём заявок продлится до 6 мая.
Предмет закупки — демонтаж и замена более 700 секций и стоек металлического ограждения. Согласно ведомости объёмов работ, подрядчику предстоит демонтировать 703 стойки и 700 секций по двум типам эскизов, а взамен установить 735 новых стоек и 733 секции — с подготовкой щебёночного и бетонного основания, восстановлением благоустройства и окраской. Новые ограждения, согласно техзаданию, должны быть окрашены в серый цвет эмалью марки ХВ-1100.
Срок выполнения работ — по 28 августа 2026 года.
В техническом задании прописано, что металл от снятых секций и стоек подрядчик обязан сдать в специализированную организацию, а вырученные деньги перечислить в доход бюджета Екатеринбурга.
Гарантийный срок на результаты работ составляет один год с даты подписания акта приёмки. Победитель аукциона будет определён по итогам электронных торгов; авансирование контрактом не предусмотрено — все расходы на материалы, механизмы и транспорт подрядчик несёт самостоятельно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
