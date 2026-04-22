В Екатеринбурге на бесплатные косметические процедуры пригласили заслуженных деятелей, ветеранов общественных организаций и пенсионеров

в театре «Алиса» (проспект Академика Сахарова, 78) – 7 мая, с 12:00 до 15:00;





в салоне красоты «Тайны мастеров» (улица Посадская, 31)

с 7 по 10 мая, с 10:00 до 17:00, по предварительной записи;





в Доме музыки (улица Свердлова, 30) – 30 апреля, с 14:00 до 17:00, по предварительной записи.





в здании администрации Железнодорожного района (улица Строителей, 41) – 5 мая, с 10:00 до 15:00, по предварительной записи;





в салоне красоты «Моделли» (улица Техническая, 94) – ежедневно по 15 мая, с 10:00 до 13:00, по предварительной записи;





в парикмахерской «Локоны» (улицы Челюскинцев, 64 и Мельковская, 3) – ежедневно по 15 мая, с 10:00 до 13:00, по предварительной записи;





в салоне красоты «Яника» (улица Техническая, 55) – ежедневно по 15 мая, с 10:00 до 13:00, по предварительной записи.



Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге до середины мая больше 700 пожилых жителей смогут бесплатно получить парикмахерские и косметические услуги. Об этом сообщили в мэрии.Акция проходит в преддверии Дня Победы. Для участников подготовят стрижки, укладки, маникюр, уход за руками, оформление бровей и макияж.Самое крупное мероприятие состоится 29 апреля в КЦ «Урал» (ул. Студенческая, 3). С 09:00 до 14:00 там будут работать около 80 мастеров. «Приглашены более 260 заслуженных деятелей, ветеранов общественных организаций и пенсионеров», — уточняется в сообщении.Другие адреса:Кроме того, для гостей запланированы выступления творческих коллективов, консультации по вопросам ЖКХ, социальной поддержки и здорового питания, а также мастер-классы.По данным администрации города, акции также пройдут на площадках городских салонов и социальных учреждений, часть услуг будет доступна по предварительной записи до 15 мая. Мероприятие для возрастной категории 18+