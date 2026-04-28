Глава свердловского СК проведёт выездной приём в Реже

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Руководитель СУ СК России по Свердловской области Богдан Францишко проведёт выездной личный приём граждан в Реже. Он пройдёт 6 мая 2026 года с 11:00 до 12:00 в Режевском межрайонном следственном отделе.Приём будет идти только по предварительной записи и касается вопросов проверок и расследования уголовных дел по Режевскому и Артёмовскому округам, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.На приёме можно подать заявления и жалобы:– о нарушении прав и законных интересов;– на действия или бездействие следователей;– по вопросам проведения проверок и расследования дел;– а также обращения, связанные с трудоустройством в органы СК.Если человек приходит с представителем, потребуется также документ, подтверждающий его полномочия.Приём пройдёт по адресу: Реж, улица Максима Горького, 27/2. Мероприятие для возрастной категории 18+