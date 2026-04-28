Возрастное ограничение 18+
Глава свердловского СК проведёт выездной приём в Реже
Фото: Вечерние ведомости
Руководитель СУ СК России по Свердловской области Богдан Францишко проведёт выездной личный приём граждан в Реже. Он пройдёт 6 мая 2026 года с 11:00 до 12:00 в Режевском межрайонном следственном отделе.
Приём будет идти только по предварительной записи и касается вопросов проверок и расследования уголовных дел по Режевскому и Артёмовскому округам, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
На приёме можно подать заявления и жалобы:
– о нарушении прав и законных интересов;
– на действия или бездействие следователей;
– по вопросам проведения проверок и расследования дел;
– а также обращения, связанные с трудоустройством в органы СК.
Если человек приходит с представителем, потребуется также документ, подтверждающий его полномочия.
Приём пройдёт по адресу: Реж, улица Максима Горького, 27/2. Мероприятие для возрастной категории 18+
Записаться можно двумя способами:
– по телефонам отдела по приёму граждан: 8 (343) 297-71-72, 8 (343) 297-71-69;
– через интернет-приёмную на сайте регионального СК (раздел «Обращения»).
Чтобы попасть на приём, отмечает в пресс-службе свердловского СК, заявителям нужно заранее подготовиться. При себе обязательно иметь:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– письменное заявление с изложением сути вопроса;
– документы и материалы, подтверждающие доводы обращения;
– ответы и решения по этому вопросу, если ранее уже обращались в другие органы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
