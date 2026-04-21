Годовая инфляция продолжает замедляться в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает замедляться годовая инфляция. Так, по данным Уральского ГУ Банка России, по итогам марта 2026 года она замедлилась до 6,75% при росте цен на 0,46%.
В целом по стране годовая инфляция составила 5,86% при росте цен на 0,6%.
Напомним, в феврале годовая инфляция в регионе замедлилась до 6,85% после 7,46% в январе.
«В марте и в целом за год существеннее всего выросли цены на услуги с устойчиво высоким спросом. Непродовольственные товары подорожали умеренно, наиболее заметно выросли в цене обувь, медицинские товары и топливо. Цены на продукты питания почти не изменились»,
– рассказали в управлении.
