В 2025 году свердловская «Скорая» выезжала на вызовы почти миллион раз

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В связи с профессиональным праздником, Днём работника скорой медицинской помощи, который отмечается сегодня, 28 апреля, областной Минздрав опубликовал любопытные цифры. Так, например, оказалось, что в прошлом году «Скорые помощи» в Екатеринбурге и других свердловских населённых пунктах, выезжали на вызовы почти миллион раз.Точное число вызовов, на которые реагировали свердловские «скорые» — 966 810. За этой цифрой стоит труд 4436 специалистов, в том числе — 307 врачей и 2647 фельдшеров и медсестёр, — сообщает официальный ресурс Минздрава «Здоровье уральцев». Всего на территории области работает 381 бригада «Скорой помощи».Служба «Скорой» в Свердловской области постоянно обновляется и расширяется. Так, за последние 9 месяцев на эти цели из облбюджета было направлено 512 миллионов рублей. Их потратили на ремонт помещений и оборудование медучреждений службы. Более 240 миллионов направили на закупку 40 новых автомобилей. Ещё 100 миллионов рублей выделено на обеспечение всех сотрудников единой формой.В свою очередь, губернатор области Денис Паслер сегодня сообщил о планах закупить в текущем году ещё 52 новых автомобилей. Среди них будут шесть реанимобилей, предназначенных для самых тяжёлых пациентов. Также в планах – установка трёх модульных подстанций скорой помощи.