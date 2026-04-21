В 2025 году свердловская «Скорая» выезжала на вызовы почти миллион раз
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В связи с профессиональным праздником, Днём работника скорой медицинской помощи, который отмечается сегодня, 28 апреля, областной Минздрав опубликовал любопытные цифры. Так, например, оказалось, что в прошлом году «Скорые помощи» в Екатеринбурге и других свердловских населённых пунктах, выезжали на вызовы почти миллион раз.
Точное число вызовов, на которые реагировали свердловские «скорые» — 966 810. За этой цифрой стоит труд 4436 специалистов, в том числе — 307 врачей и 2647 фельдшеров и медсестёр, — сообщает официальный ресурс Минздрава «Здоровье уральцев». Всего на территории области работает 381 бригада «Скорой помощи».
Служба «Скорой» в Свердловской области постоянно обновляется и расширяется. Так, за последние 9 месяцев на эти цели из облбюджета было направлено 512 миллионов рублей. Их потратили на ремонт помещений и оборудование медучреждений службы. Более 240 миллионов направили на закупку 40 новых автомобилей. Ещё 100 миллионов рублей выделено на обеспечение всех сотрудников единой формой.
В свою очередь, губернатор области Денис Паслер сегодня сообщил о планах закупить в текущем году ещё 52 новых автомобилей. Среди них будут шесть реанимобилей, предназначенных для самых тяжёлых пациентов. Также в планах – установка трёх модульных подстанций скорой помощи.
