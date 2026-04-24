Число ДТП в Свердловской области снизилось на 10,3% с начала года

В Свердловской области за первый квартал 2026 года зарегистрировали 401 дорожно-транспортное происшествие. Это на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Урал сообщили представители Госавтоинспекции Свердловской области и регионального министерства транспорта.Как рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности областной Госавтоинспекции Леонид Лиханов, за три месяца на дорогах региона погибли 50 человек, ещё 514 получили травмы. Оба показателя снизились по сравнению с прошлым годом. При этом на трассах «Екатеринбург – Тюмень» и М-12 «Восток» число погибших выросло. Среди основных причин аварий остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу и наезды на пешеходов.На пешеходных переходах аварийность выросла на 23%. С начала года в регионе произошло 37 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 40 детей. Кроме того, инспекторы задержали более 1,5 тыс. водителей, севших за руль в состоянии опьянения.По данным Госавтоинспекции Свердловской области, дорожным организациям и владельцам трасс выдали 1745 предписаний. За их неисполнение составили 29 административных материалов. Ещё 249 материалов оформили за нарушения при содержании дорог.Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев сообщил, что в 2026 году на обустройство пешеходных переходов направят почти 500 млн рублей. В регионе отремонтируют 13 искусственных сооружений и 49 участков дорог общей протяжённостью около 200 км. Объём финансирования составит почти 12,5 млрд рублей. Также продолжится модернизация Режевского тракта, где на участке с 21-го по 22-й км появится дополнительная полоса движения. Мероприятие для возрастной категории 18+