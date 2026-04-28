Более 56 тонн гвоздик поступило на Урал в преддверии майских праздников
Фото: Уральское таможенное управление
В апреле по случаю предстоящих майских праздников на Урал привезли почти 1,7 миллиона гвоздик. Такие данные приводит пресс-служба Уральского таможенного управления.
Исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов связывает рост поставок с высоким спросом. По его словам, больше половины цветов везут из Китая, остальные – из Нидерландов и Эквадора.
«1,7 миллиона штук или 56,5 тонн этих цветов – 35% всего ввезенного объема гвоздик с начала года. По сравнению с апрелем прошлого года количество ввезенных в апреле цветов увеличилось на 35%»,
– отмечают в управлении.
В Екатеринбург завезли 11 тонн голубики из Китая
28 апреля 2026
28 апреля 2026
С началом посевной кампании вырос спрос на сельхозтехнику
22 апреля 2026
22 апреля 2026