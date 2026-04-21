Коммунальщики Ревды расплатятся за травму ноги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ревде произошёл показательный случай, напоминающий коммунальным службам об их прямой ответственности за безопасность пешеходов. Из одной из местных компаний через суд «выбили» крупную денежную сумму за травму человека.Инцидент случился в ноябре 2024 года, когда в городе уже начался сезон гололёда. Один из местных жителей припарковал свой автомобиль, но отойти от машины успел всего на несколько шагов по тротуару: он внезапно поскользнулся и упал. В результате падения мужчина получил серьёзную травму — закрытый перелом голени.Боль и необходимость длительного лечения стали причиной. Пострадавший подсчитал свои убытки, учёл пережитые физические и нравственные страдания и обратился в Ревдинский городской суд с требованием взыскать с организации, отвечающей за уборку улиц, компенсацию морального вреда.В ходе судебного разбирательства было изучено состояние тротуара в день происшествия. Суд установил, что падение произошло из-за отсутствия своевременной и достаточной обработки поверхности противогололёдными материалами. Представители ответчика – ООО «Армада» – в заседании настаивали на отказе в иске. Их позиция строилась на утверждении, что компания выполняла работы по уборке в полном соответствии с регламентом. Более того, ответчик заявил, что причиной падения могла стать неосторожность самого истца.Однако, в итоге суд пришёл к выводу о наличии вины ООО «Армада» в случившемся инциденте. Именно отсутствие должной обработки тротуара реагентами стало прямой причиной происшествия. Требования истца были удовлетворены частично: с ООО «Армада» в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей.Решение пока не вступило в законную силу, и у ответчика есть возможность его обжаловать. Мероприятие для возрастной категории 18+