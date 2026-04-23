По Свердловской области в майские праздники будут ходить дополнительные электрички

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская железная дорога приняла решение запустить дополнительные поезда на период майских праздников. Решение такое понятно: легко прогнозировать, что многие уральцы воспользуются нерабочими днями для поездок по разным направлениям.Изменения в расписании будут действовать с 29 апреля по 12 мая. С 29 апреля по 4 мая и с 7 по 12 мая пустят межрегиональные поезда №№7028 и 7007 по маршруту Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск. Тридцатого апреля, а также 2, 9 и 11 мая назначен дополнительный поезд №7051 Екатеринбург – Шаля. Обратные рейсы №7052 Шаля – Екатеринбург запланированы на 1, 3, 10 и 12 мая. Для жителей и гостей северного направления запустят поезда №№7089 и 7090 Екатеринбург – Серов – Екатеринбург. Они будут курсировать 30 апреля, а также 1, 8 и 11 мая.В праздничные дни дополнительные электрички также свяжут Екатеринбург с Полевским, Мурзинкой и Нижним Тагилом. Обычно эти поезда ходят только по субботам и воскресеньям, но 1 и 11 мая их назначат дополнительно. Одиннадцатого мая запустят пригородный поезд №6591 и 6592 по маршруту Дружинино – Михайловский Завод.В майские праздники изменится порядок курсирования и некоторых других пригородных поездов. При этом электрички, которые ходят только по рабочим дням, будут отменены. Уточнить все изменения пассажиры могут несколькими способами: при помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам», на официальных сайтах РЖД и Свердловской пригородной компании, а также непосредственно на станциях. Мероприятие для возрастной категории 18+