Стрелочницу из Каменска-Уральского признали невиновной в сходе с путей трёх вагонов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском оправдали сотрудницу железной дороги, под руководством которой 3 сентября 2024 года во время маневрового расформирования состава с путей сошли три вагона.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, ущерб владельцу подвижного состава оценили в 1,15 миллиона рублей, ОАО «РЖД» — в 932 тысяч рублей (без НДС), а стрелочницу обвинили в нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Свою вину женщина не признала. В суде она настаивала, что предприняла все необходимые меры для предотвращения аварии.
Суд, изучив материалы дела и допросив свидетелей, также не увидел прямой связи между действиями обвиняемой и происшествием.
Суд также отметил, что обвинительное заключение не содержит конкретных доказательств виновности подсудимой, а гособвинение не представило достаточных улик. В итоге стрелочницу оправдали. Она также получила право на реабилитацию из-за незаконного уголовного преследования. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
«Причиной происшествия стали нарушения геометрических параметров железнодорожного пути и другие неисправности стрелочного перевода, о которых обвиняемая на тот момент не могла знать. Более того, движение на проблемном участке требовалось закрыть, но соответствующей информации у дежурной не было»,
– подчеркнули в пресс-службе.
Шестерых вымогателей осудили в Красноуфимске
24 апреля 2026
24 апреля 2026
Бывшего главного автобусного инженера екатеринбургского «Гортранса» признали виновным в мошенничестве
24 апреля 2026
24 апреля 2026
В Екатеринбурге оператор «УЭТП» присвоил 12 миллионов рублей и проиграл половину на ставках
27 апреля 2026
27 апреля 2026
В Верхней Туре «сбежали» груженные лесом вагоны
23 апреля 2026
23 апреля 2026