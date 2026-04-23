Музей истории Екатеринбурга сделает бесплатный вход в день рождения Татищева
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 29 апреля Музей истории Екатеринбурга «Дом Качки» откроет двери для посетителей бесплатно. Об этом сообщили в соцсетях музея.
Акцию приурочили к 340-летию со дня рождения Василия Татищева. В течение всего дня гости смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции музея.
Как сообщили в соцсетях музея, в этот день «Дом Качки» будет работать по продлённому графику, до 20.00.
