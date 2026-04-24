В Свердловской области ввели особый противопожарный режим

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня, 25 апреля, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.На время действия режима жителям запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, сухую траву, солому и порубочные остатки. Под запрет также попало разведение костров, в том числе в бочках, баках, мангалах и других металлических емкостях. Кроме того, нельзя проводить пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственных территориях, в населенных пунктах и на промышленных площадках.Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области получило право ограничивать или полностью запрещать посещение природных и лесных парков, а также въезд на их территорию на личном транспорте. Аналогичные полномочия в границах муниципалитетов предоставлены органам местного самоуправления.За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены крупные штрафы. Для граждан они составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц, от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц, от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.Мероприятие для возрастной категории 18+