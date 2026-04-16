Более трёх тысяч человек написали «Диктант Победы» в Верхней Пышме
Фото предоставлено администрацией городского округа Верхняя Пышма
В Верхней Пышме более 3000 школьников, работников предприятий и спортсменов приняли участие в международной акции «Диктант Победы». В городе для неё открыли 18 площадок.
Одной из новых площадок впервые стал верхнепышминский Дворец самбо и единоборств. Там диктант написали представители проекта «Выбор сильных», Федерации самбо Свердловской области, спортсмены Клуба самбо УГМК, воспитанники и сотрудники спортшколы единоборств.
По словам исполнительного директора федерации самбо Свердловской области Леонида Путинцева, проведение акции во Дворце самбо может стать новой традицией.
В этом году «Диктант Победы» был приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова.
Ещё одной необычной площадкой в Верхней Пышме стал универсальный гастрольный театр Theatrum на территории Музея автомобильной техники.
«Диктант Победы» проводится ежегодно с 2019 года. В 2025 году одной из площадок акции в Свердловской области уже становился Музей военной техники в Верхней Пышме. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В акции приняли участие и юные спортсмены, и титулованные самбисты. Я написал Диктант Победы одним из первых. Вопросы интересные, посвящены основным событиям Великой Отечественной войны и тем Героям, которые внесли свой вклад в Победу»,
— рассказал координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов.
