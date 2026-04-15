Екатеринбуржцы выступают против застройки Пышминских озерков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения проекта планировки территории в природной части Орджоникидзевского района. Там ходят устроить бульвар с автодорогой.Осуществлением проекта планируется обеспечить выезд из строящегося микрорайона «Изумрудный бор» на трассу-дублёр проспекта Космонавтов. Однако маршрут предполагаемой дороги пролегает через лесной массив и систему водоёмов, которую в народе знают как Пышминские озерки.Как обратили внимание эксперты интернет-издания «Квадратный метр», в официальных документах к обсуждениям факт прохождения бульвара через лесной массив намеренно обходится стороной. На предложенных чертежах бульвар обрывается на эстакаде над железнодорожной веткой — словно продолжения у дороги не существует.Тем не менее горожане давно разобрались в ситуации и встали на защиту природной территории. Они направили 44 критических замечания к проекту, большинство из которых касается экологических последствий строительства. Жители предупреждают: вырубка леса и прокладка дороги уничтожат уникальное природное место, где обитают краснокнижные птицы. Участники обсуждений также указали на неполноту и искажение представленной информации, в частности на несоответствие раздела об охране окружающей среды реальному положению дел. Несколько человек прямо заявили, что проект является частью масштабной реконструкции дороги «Обход г. Верхняя Пышма», однако эти сведения в материалах обсуждений представлены не были.В ответ на экологические опасения начальник Главархитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов заверил, что территория проектирования не входит в границы особо охраняемой природной территории «Калиновский лесной парк». Однако это замечание не отвечает на вопрос горожан: жители беспокоились о судьбе именно Пышминских озерков, а не соседнего лесопарка. В итоге из 44 поступивших замечаний организаторы признали неподлежащими учёту 42.Как напоминает «Квадратный метр», горожане не раз обращались в мэрию с просьбой сохранить Пышминские озерки, и в 2023 году власти даже обещали рассмотреть возможность смещения трассы в северном направлении. Обещанные изменения в Генплан так и не были внесены, а подготовка проекта, меж тем, продолжается. Мероприятие для возрастной категории 18+