Возрастное ограничение 18+
Суд на полтора года сократил срок расселения аварийного дома в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле по решению Дзержинского районного суда на полтора года сократили срок расселения аварийного дома на улице Краснофлотской. Вместо 1 августа 2029 года жильцов обязаны переселить не позднее 1 января 2028 года.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, основанием для рассмотрения иска стало обращение участника боевых действий, проживающего в этом доме. Двухэтажное здание 1954 года постройки было признано аварийным и подлежащим сносу ещё в декабре 2024 года. Изначально срок расселения установили до 1 ноября 2029 года, но позже дату сдвинули на 1 августа 2029 года.
Суд изучил техническое заключение от 2024 года и пришёл к выводу, что дом находится в предельно аварийном состоянии, которое создаёт реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.
Решение Дзержинского районного суда обжаловали, но безуспешно. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменений. Оно вступило в законную силу.
«Документ зафиксировал аварийную категорию технического состояния здания в целом: выявлены глубокие трещины в стенах и цоколе, прогиб балок перекрытий, гниение стропил и деревянных конструкций, крен балконных плит, а также длительное затопление подвала, что приводит к размыванию фундамента и потере несущей способности»,
– рассказали в пресс-службе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
