Уральские промышленники выдвинули кандидатов на выборы и объявили о создании нового союза

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Представители крупных промышленных предприятий Свердловской области — Уралвагонзавода, НТМК и УГМК — провели круглый стол, по итогам которого поддержали выдвижение консолидированных кандидатов на выборы в Госдуму и Законодательное собрание региона, а также договорились создать Уральский союз социально ответственных промышленников (УРАЛПРОМСОЮЗ). В мероприятии также участвовали представители органов власти, профсоюзов и ветеранских организаций.Участники проголосовали за поддержку девяти кандидатов на предварительном голосовании «Единой России». В Законодательное собрание Свердловской области выдвинуты советник директора УГМК Алексей Смирнов, сенатор Александр Высокинский, директор по персоналу «Уралэлектромеди» Дмитрий Галенковский, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов, действующий депутат ЗС Вячеслав Погудин, председатель профкома НТМК Владимир Радаев и операционный директор НТМК Константин Миронов. В Государственную думу по Нижнетагильскому округу выдвинут действующий депутат Законодательного собрания региона, начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов.Кандидат на праймериз в Госдуму Алексей Свалов обозначил приоритет своей будущей работы: «Главной задачей депутата Госдумы РФ я вижу привлечение федерального финансирования. А если у территории нет голоса и хорошего лоббиста — деньги уйдут в другую, более настойчивую территорию. Наш регион — центр обороноспособности и экономики России. Поэтому Москва должна слышать голос промышленного Урала».Директор по персоналу «Уралэлектромеди» Дмитрий Галенковский высказался о модели взаимодействия, которую участники считают наиболее эффективной: «В решении социально значимых задач активно участвуют администрация, промышленный сектор и связка законодательного и исполнительного уровней государственной власти. Только совместными усилиями мы способны влиять на развитие городов и реализацию значимых инициатив. Их важность оценят жители — именно их мнение станет главным критерием нашей работы».Вторым ключевым итогом встречи стало принятие декларации о создании УРАЛПРОМСОЮЗа. По словам Дмитрия Скоропупова, «ранее подобных комплексных платформ не существовало, хотя опыт взаимодействия есть». Новый союз должен объединить оборонные предприятия, предпринимателей и промышленников «в целях социальной поддержки жителей территорий присутствия и, прежде всего, сотрудников предприятий».Сенатор Александр Высокинский заявил, что единая команда кандидатов — это единственный способ предъявить избирателю понятную вертикаль ответственности за принятие решений: «Сегодня мы не принимаем кадровые решения. Мы обсуждаем, сможем ли мы добиться максимума пользы для территории на федеральном и региональном уровнях в условиях постоянного ужесточения конкуренции за ресурсы».Председатель профкома НТМК Владимир Радаев назвал важнейшей задачей союза «консолидацию усилий депутатов всех уровней, от Совета Федерации до муниципального представительства, для комплексного решения» социальных вопросов — организации отдыха работников, поддержки детских садов, школ и социальных учреждений.Депутат ЗС Вячеслав Погудин добавил экономический контекст: «65% регионального бюджета имеет социальную направленность. При этом важно обеспечить поддержку предприятий региона — их стабильное функционирование гарантирует рост налоговых поступлений и создаёт условия для дальнейшего расширения социальных обязательств».Мероприятие для возрастной категории 18+