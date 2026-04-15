В Верхней Туре «сбежали» груженные лесом вагоны

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уральская транспортная прокуратура сообщила о неприятном происшествии, случившемся сегодня в Верхней Туре. Там с рельс соскочили два вагона, груженные лесом.Инцидент произошёл 23 апреля в 7 часов 10 минут утра. Местом происшествия стали подъездные пути необщего пользования, принадлежащие ООО «Тура-Лес». На этих путях зафиксирован сход двух вагонов с лесом. К счастью, опрокидывания вагонов не произошло и обошлось без пострадавших. Удалось даже избежать задержек в движении поездов на магистральных путях.На месте были проведены восстановительные работы. Специалисты устранили последствия схода вагонов. Однако, причины происшествия пока остаются неизвестными. Их предстоит установить в ходе проверки. Нижнетагильская транспортная прокуратура уже организовала соответствующие надзорные мероприятия. В центре внимания ведомства – исполнение законодательства о безопасности движения. Также проверят соблюдение правил эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокуроры оценят действия ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Мероприятие для возрастной категории 18+