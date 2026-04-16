За неделю в Свердловской области зафиксировано более 125 тысяч нарушений ПДД

Госавтоинспекция Свердловской области подвела итоги минувшей недели. Согласно сводкам, за семь дней ― с 13 по 19 апреля — на дорогах региона зафиксировано свыше 125 тысяч нарушений Правил дорожного движения.Основное число нарушений совершали водители, но к ответственности также привлечены более 1 100 пешеходов. Что касается сидящих за рулём, 606 из них были даже задержаны: 191 человек из этих задержанных находился в состоянии опьянения, ещё 415 управляли транспортными средствами без водительского удостоверения. На специализированные стоянки отправлено 462 автомобиля.За указанный период на дорогах области зарегистрировано 590 дорожно-транспортных происшествий, в 31 из которых не обошлось без пострадавших. В результате аварий трое человек погибли, 42 получили травмы — среди них восемь детей. Наиболее аварийным городом недели стал Екатеринбург с 325 ДТП, следом идут Нижний Тагил — 44 аварии, Серов и Новоуральск — по 13. Самым опасным днём оказался вторник: в этот день произошло 104 столкновения. Главными причинами аварий названы превышение скорости, несоблюдение очерёдности проезда и нарушение правил маневрирования.