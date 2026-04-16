За неделю в Свердловской области зафиксировано более 125 тысяч нарушений ПДД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области подвела итоги минувшей недели. Согласно сводкам, за семь дней ― с 13 по 19 апреля — на дорогах региона зафиксировано свыше 125 тысяч нарушений Правил дорожного движения.
Основное число нарушений совершали водители, но к ответственности также привлечены более 1 100 пешеходов. Что касается сидящих за рулём, 606 из них были даже задержаны: 191 человек из этих задержанных находился в состоянии опьянения, ещё 415 управляли транспортными средствами без водительского удостоверения. На специализированные стоянки отправлено 462 автомобиля.
За указанный период на дорогах области зарегистрировано 590 дорожно-транспортных происшествий, в 31 из которых не обошлось без пострадавших. В результате аварий трое человек погибли, 42 получили травмы — среди них восемь детей. Наиболее аварийным городом недели стал Екатеринбург с 325 ДТП, следом идут Нижний Тагил — 44 аварии, Серов и Новоуральск — по 13. Самым опасным днём оказался вторник: в этот день произошло 104 столкновения. Главными причинами аварий названы превышение скорости, несоблюдение очерёдности проезда и нарушение правил маневрирования.
Три десятка ДТП с участием мототранспорта зафиксировано в Свердловской области в 2026 году
16 апреля 2026
16 апреля 2026
В Свердловской области число происшествий на воде выросло вдвое по сравнению с прошлым годом
18 апреля 2026
18 апреля 2026
Ночью в Екатеринбурге погиб молодой водитель
20 апреля 2026
20 апреля 2026