За день ГИБДД Екатеринбурга зарегистрировала восемь нарушений водителями автобусов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувший четверг, 23 апреля, ГИБДД Екатеринбурга проверила более 30 автобусов. Итогом дня стало восемь протоколов о нарушениях ПДД.Как рассказали Вечерним ведомостям в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, пять протоколов были составлены на одного водителя. Так его привлекли к административной ответственности за отсутствие:Ещё на двух водителей оставили протоколы по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ из-за отсутствия прав при себе. Также один водитель был привлек к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за вождение при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Мероприятие для возрастной категории 18+