За день ГИБДД Екатеринбурга зарегистрировала восемь нарушений водителями автобусов
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В минувший четверг, 23 апреля, ГИБДД Екатеринбурга проверила более 30 автобусов. Итогом дня стало восемь протоколов о нарушениях ПДД.
Как рассказали Вечерним ведомостям в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, пять протоколов были составлены на одного водителя. Так его привлекли к административной ответственности за отсутствие:
– водительских прав – по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ;
– диагностической карты – по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ;
– путевого листа – по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ;
– страховки – по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ;
– тахографа – по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ.
Ещё на двух водителей оставили протоколы по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ из-за отсутствия прав при себе. Также один водитель был привлек к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за вождение при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.
