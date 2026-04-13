Жителя Верхней Пышмы признали виновным в убийстве женщины в среднеуральском общежитии
Фото: Верхнепышминский городской суд
В Верхней Пышме вынесли приговор местному жителю, который в июне 2024 года зарезал женщину, с которой пил спиртное в общежитии в Среднеуральске.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, после убийства мужчина с помощью приятеля, который также участвовал в застолье и стал свидетелем конфликта, вынес труп на улицу и закинул в мусорный контейнер.
Свою вину верхнепышминец не признал. Он утверждает, что убийство совершил его приятель, который вскоре после этой истории скончался. Суд счёл эти доводы несостоятельными: на вину мужчины указывали собранные следствием доказательства.
В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
