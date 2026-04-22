В Екатеринбурге строительная компания после возбуждения уголовного дела погасила долг по зарплате на 46 млн
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после возбуждения уголовного дела по статье о задержке заработной платы более чем на два месяца строительная компания ООО «ЭСК "Энергомост"» полностью погасила долг перед своими работниками.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, предприятие не выплачивало зарплату с января по март 2026 года. В итоге у компании накопилась задолженность по зарплате перед 313 сотрудниками на сумму свыше 46 миллионов рублей.
Надзорное ведомство сперва внесло представление об устранении нарушений и возбудило в отношении заместителя генерального директора по безопасности административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок), за что он был оштрафован на 10 тысяч рублей.
Позже по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат), и компания погасила задолженность.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, предприятие не выплачивало зарплату с января по март 2026 года. В итоге у компании накопилась задолженность по зарплате перед 313 сотрудниками на сумму свыше 46 миллионов рублей.
Надзорное ведомство сперва внесло представление об устранении нарушений и возбудило в отношении заместителя генерального директора по безопасности административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок), за что он был оштрафован на 10 тысяч рублей.
Позже по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат), и компания погасила задолженность. Мероприятие для возрастной категории 18+
В Артёмовском ресурсоснабжающая организация после прокурорской проверки сделала перерасчёт на 5,1 млн рублей
22 апреля 2026
22 апреля 2026