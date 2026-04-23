В связи с пищевым отравлением школьников в Полевском возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Полевском после ухудшения самочувствия учеников восьмой школы местное следственное отделение возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга, сейчас следователи осматривают пищеблок, опрашивают свидетелей, запрашивают документы и назначают экспертизы.
Напомним, свою проверку проводит прокуратура. По предварительным данным, симптомы пищевого отравления проявились у более чем 20 учеников.
«Устанавливается точное количество пострадавших и степень тяжести вреда, причинённого их здоровью. Выполняются иные процессуальные действия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка»,
– сказал Шульга.
