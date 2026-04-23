В Екатеринбурге вышла новая книга о генерале Геннине

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Музее истории Екатеринбурга на этой неделе презентовали книгу «Генерал Геннин. Приказы и письма 1723–1725». Это — третий тома серии, посвящённой одному из ключевых деятелей уральской истории.Издание подготовлено совместно с издательством «Баско» и Центром сохранения наследия В. Татищева. Автором научного труда выступил сотрудник Музея истории Екатеринбурга Николай Корепанов. Выход книги приурочен сразу к нескольким знаменательным датам: в 2026 году исполняется 350 лет со дня рождения Вильгельма де Геннина, 340 лет — Василию Татищеву, а также 300 лет Екатеринбургской гранильной фабрике и Верх-Исетскому заводу. Об этом на презентации напомнил директор музея Игорь Пушкарев, подчеркнув символическую значимость издания для города.В книгу вошли заводские инструкции, распоряжения де Геннина, его практические указания помощникам, а также письмо Татищеву, свидетельствующее о тёплых личных отношениях двух исторических фигур. Все тексты адаптированы на современный русский язык, что делает издание доступным широкому кругу читателей.Как отмечают в Музее истории Екатеринбурга, серия книг по генерала де Геннина успела завоевать признание. Первый том был удостоен гран-при премии «Красная строка». Второй выходил в декабре 2024 года. Мероприятие для возрастной категории 18+