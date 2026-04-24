Возрастное ограничение 18+
Шестерых вымогателей осудили в Красноуфимске
Фото: Красноуфимский районный суд
Красноуфимский районный суд приговорил к лишению свободы участников ОПГ из шести человек: четырёх мужчин и двух женщин. Их признали виновными в вымогательстве и мошенничестве (ч. 1 и ч. 3 ст. 163, ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, во главе организованной преступной группы был Андрей Оглы. Согласно материалам дела, под его руководством ОПГ вымогала деньги, шантажируя порочащими сведениями и угрожая порчей имущества. Также в ряде случаев они оформляли кредиты и займы на потерпевших.
Андрею Оглы суд назначил 16 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 900 000 рублей и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Остальным подсудимым в зависимости от роли и степени их участия в преступлениях назначили от 3 до 12 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму 3 491 318 рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, во главе организованной преступной группы был Андрей Оглы. Согласно материалам дела, под его руководством ОПГ вымогала деньги, шантажируя порочащими сведениями и угрожая порчей имущества. Также в ряде случаев они оформляли кредиты и займы на потерпевших.
«Преступная деятельность группы продолжалась с сентября 2023 года по 20 февраля 2024 года. За это время жертвами злоумышленников стали 16 жителей свердловчан. Общий причинённый ущерб составил 4 миллиона рублей»,
– рассказали в пресс-службе.
Андрею Оглы суд назначил 16 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 900 000 рублей и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Остальным подсудимым в зависимости от роли и степени их участия в преступлениях назначили от 3 до 12 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму 3 491 318 рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бывшего главного автобусного инженера екатеринбургского «Гортранса» признали виновным в мошенничестве
24 апреля 2026
24 апреля 2026
С осуждённых за поджог квартиры пенсионерки-волонтёра в Нижнем Тагиле взыскали миллион рублей
22 апреля 2026
22 апреля 2026