Мобильный пункт бесплатного приёма старых шин собираются открыть в Екатеринбурге





сказали в мэрии. «Сроки могут незначительно сдвинуться в зависимости от организационных и технических моментов. Предполагается, что услуга будет осуществляться бесплатно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют запустить мобильный пункт, в котором будут бесплатно принимать старые автомобильные покрышки.Сейчас сдать старые шины можно с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 «Спецавтобазе» на Посадской, 3. Однако эта услуга платная – стоимость зависит от диаметра покрышки.По словам председателя комитета по экологии и природопользованию администрации Игоря Русинова, в конце мая планируется открыть пункт, где автомобильные шины будут принимать бесплатно. Об этом он рассказал в эфире радио «Город FM 107,6».Также Русинов рассказал, что в Екатеринбурге работают над созданием возможности сдавать шины на переработку прямо в автосервисе или центре шиномонтажа. Компания-утилизатор будет самостоятельно забирать покрышки у партнёрских организаций. Такая услуга уже будет платной. Мероприятие для возрастной категории 18+