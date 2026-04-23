Первоуральца обвинили в убийстве ребёнка в 1999 году
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области будут судить 50-летнего первоуральца, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в 1999 году.
Следственный комитет сообщил о завершении расследования и готовности уголовного дела для передачи в суд. По версии следствия, 7 августа 1999 года в Талицком районе обвиняемы похитил и убил девятилетнюю девочку, которая давала показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое друзей фигуранта.
Чтобы раскрыть дело, следователи заново сопоставляли факты, известные на момент возбуждения уголовного дела, и общались со свидетелями.
Следственный комитет сообщил о завершении расследования и готовности уголовного дела для передачи в суд. По версии следствия, 7 августа 1999 года в Талицком районе обвиняемы похитил и убил девятилетнюю девочку, которая давала показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое друзей фигуранта.
Чтобы раскрыть дело, следователи заново сопоставляли факты, известные на момент возбуждения уголовного дела, и общались со свидетелями.
«Благодаря грамотно выстроенной следователем тактики допроса с последовательным предъявлением имеющихся доказательств фигурант дал признательные показания»,
– рассказали в СК.
Более 1,6 миллиона рублей присвоил экс-директор невьянского муниципального учреждения
20 апреля 2026
20 апреля 2026
В Екатеринбурге строительная компания после возбуждения уголовного дела погасила долг по зарплате на 46 млн
24 апреля 2026
24 апреля 2026