Особый противопожарный режим в Свердловской области собираются объявить 25 апреля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В субботу, 25 апреля, в Свердловской области собираются объявить особый противопожарный режим. Решение уже принял губернатор Денис Паслер на заседании регионального правительства.
Это означает, что с завтрашнего дня будет запрещено проведение пожароопасных работ. Также с введением особого противопожарного режима появятся ограничения для туристических групп: стоянки и ночлеги разрешаются только в специально отведённых для этого местах.
Вместе с тем в регионе начнут в круглосуточном режиме следить за состоянием лесов, в том числе из космоса.
Напомним, 15 апреля в Свердловской области объявили пожароопасный сезон. С ним в регионе начали действовать ограничения на использование открытого огня.
«Это постоянное наблюдение за ситуацией из космоса, авиационный и наземный мониторинги, а также работа дистанционных систем — 117 камер видеонаблюдения»,
– сообщили в областном ДИПе.
Напомним, 15 апреля в Свердловской области объявили пожароопасный сезон. С ним в регионе начали действовать ограничения на использование открытого огня.
