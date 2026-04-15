Экс-директора хоккейной академии «Спартаковец» взяли под стражу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения бывшему директору спортивной школы. «Спартаковца» Владимира Каримова обвиняют в совершении тяжкого преступления.Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей установлен по 21 июня 2026 года. Но постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трёх суток.Владимир Каримов до последнего времени руководил ГАУ ДО СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»». Против него заведено дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, Каримов получил взятку от руководителя одной из организаций. Незаконное вознаграждение выразилось в виде бесплатного пользования автомобилем премиум-класса. Взамен экс-директор предоставил предпринимателю право внеочередного пользования ледовой ареной. При этом арендная плата за ледовую площадку не вносилась.Как уточняют правоохранительные органы, спортивная школа «Спартаковец» учреждена Свердловской областью. Учреждение на платной основе предоставляет спортивные площадки во временное пользование. Эта деятельность является одним из источников формирования имущества и финансовых средств организации. Таким образом, действия обвиняемого нанесли ущерб как школе, так и региону. Мероприятие для возрастной категории 18+