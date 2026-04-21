Возрастное ограничение 18+

Женщину из ХМАО отправят в колонию за смерти трёх человек на свердловской дороге

21.09 Четверг, 23 апреля 2026
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа. Женщина признана виновной в гибели трёх человек на дороге.

Подсудимой предъявлялось обвинение по пункту «в» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации: «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Рассматриваемая в суде трагедия произошла ранним утром 12 июля 2025 года. Авария случилась на 147-м километре трассы Екатеринбург – Серов, в районе Нижнего Тагила. В промежутке с 04.40 до 05.00 автоледи из ХМАО управляла автомобилем «Subaru Forester». При этом она не имела права управления транспортным средством соответствующей категории.

Женщина выехала на полосу встречного движения через сплошную линию дорожной разметки. Там произошло столкновение с автомобилем «LADA Granta». В результате удара погибли три пассажира отечественного авто. Отец водителя «Subaru», который также находился в её машине, получил тяжёлые травмы, но остался жив.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Отбывать наказание осуждённая будет в исправительной колонии-поселении. Но так будет, если суд высшей инстанции не сочтёт нужным изменить приговор.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:09 Женщину из ХМАО отправят в колонию за смерти трёх человек на свердловской дороге
20:56 Экс-директора хоккейной академии «Спартаковец» взяли под стражу
20:09 В Верхней Туре «сбежали» груженные лесом вагоны
19:50 «ЭкоДозор» подсказал екатеринбуржцам схему борьбы со свалками
19:15 Личные вещи основателей УОЛЕ можно увидеть в Музее истории и археологии Урала
19:04 На поддержу свердловских аграриев выделено почти 5 миллиардов рублей
17:32 У екатеринбуржца на «даче» нашли плантацию конопли
17:09 В Екатеринбурге на день закроют участок набережной Рабочей Молодёжи
16:27 Стоматологическую отвёртку достали из кишечника пациентки в Екатеринбурге
16:08 Обвиняемого в убийстве спортсмена в Екатеринбурге отправили в СИЗО
15:29 Глава СК затребовал доклад по делу об отравлении в екатеринбургской гимназии № 116
15:19 Кунгурячку подозревают в хищении кошелька с 15 тысячами рублей на екатеринбургском вокзале
14:14 Испытания с «дожиганием» радиационных отходов на Белоярской АЭС назвали успешными
13:00 У 22 учеников 116-й екатеринбургской гимназии нашли сальмонеллу
12:35 Суд Лесного снял запрет на пребывание людей для ТЦ «Калейдоскоп»
11:45 Неизвестные распускают фейк о создании суверенного уральского интернета
11:36 Экс-начальницу юридического отдела среднеуральской администрации будут судить в Верхней Пышме
11:15 Школьник на велосипеде влетел в Toyota на Шейнкмана в Екатеринбурге
10:19 Свердловские власти заявили о готовности аграриев к посевной кампании
09:58 У учеников 116-й екатеринбургской гимназии подозревают отравление
09:36 Снегоуборочная машина и Lada столкнулись возле железнодорожных путей в Качканарском районе
21:36 В пятницу Екатеринбург простится с Евгением Горенбургом
20:57 Жителя Первоуральска накажут за спаивание малолеток
20:34 Берега Широкой речки в Екатеринбурге вновь завалены мусором
20:01 Екатеринбургскому «Плов центру» суд разрешил вернуться к работе досрочно
19:36 Лекция о главной нонконформистке современной музыки пройдёт в Музее Андеграунда
Все новости Свердловской области
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK