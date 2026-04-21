Женщину из ХМАО отправят в колонию за смерти трёх человек на свердловской дороге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа. Женщина признана виновной в гибели трёх человек на дороге.Подсудимой предъявлялось обвинение по пункту «в» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации: «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Рассматриваемая в суде трагедия произошла ранним утром 12 июля 2025 года. Авария случилась на 147-м километре трассы Екатеринбург – Серов, в районе Нижнего Тагила. В промежутке с 04.40 до 05.00 автоледи из ХМАО управляла автомобилем «Subaru Forester». При этом она не имела права управления транспортным средством соответствующей категории.Женщина выехала на полосу встречного движения через сплошную линию дорожной разметки. Там произошло столкновение с автомобилем «LADA Granta». В результате удара погибли три пассажира отечественного авто. Отец водителя «Subaru», который также находился в её машине, получил тяжёлые травмы, но остался жив.Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Отбывать наказание осуждённая будет в исправительной колонии-поселении. Но так будет, если суд высшей инстанции не сочтёт нужным изменить приговор. Мероприятие для возрастной категории 18+