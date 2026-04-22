На две недели арестовали жителя Новоуральска за езду без прав

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге решено взять под арест жителя Новоуральска, который злостно нарушал правила дорожного движения. Соответствующее постановление вынесла мировой судья Ленинского района.Предыстория данного дела берёт начало в ноябре 2025 года. Тогда на территории ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России новоуралец совершил наезд на пешехода, причинил вред его здоровью. Сразу после этого он скрылся с места происшествия, не дожидаясь прибытия представителей Госавтоинспекции. За это Новоуральский городской суд лишил мужчину водительских прав сроком на 1 год 3 месяца. Не согласившись с решением, нарушитель подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.Однако дальнейшее поведение водителя поражает своей дерзостью. На этой неделе, 23 апреля, он прибыл в Екатеринбург на рассмотрение собственной апелляции за рулём личного автомобиля «Kia Sorento». Разумеется, Облсуд оставил его жалобу без удовлетворения, сохранив постановление городского суда в силе. Невзирая на это, сразу после завершения заседания мужчина вновь сел за руль. На улице Шаумяна его остановил экипаж ДПС и составил протокол об административном правонарушении.Мировой судья Ленинского судебного района Екатеринбурга назначила новоуральцу наказание в виде административного ареста сроком 14 суток. Постановление суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.