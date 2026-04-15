Возрастное ограничение 18+
В гибели двух мальчиков на склоне горы в Шалинском районе обвинили мать
Фото предоставлено Валерием Горелых
В гибели двух мальчиков, которые 15 февраля 2026 года погибли под снегом на склоне горы возле села Сылва в Шалинском районе, обвинили мать одного из них.
О завершении расследования уголовного дела сообщила региональная полиция. Женщине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
По версии следствия, в декабре 2025 года женщина купила своему сыну тюбинг и привела его на склон горы Соколинка, чтобы показать, как можно кататься на новой «игрушке». Однако, по данным СК, женщина не объяснила, что такое развлечение может быть опасным, и не запретила ребёнку кататься без взрослых. Впоследствии это привело к трагедии.
Детей стали искать, когда родственники забили тревогу. Позже их нашли под завалами снега. «Скорая» пыталась их спасти, но оказалась бессильна, напомнил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
О завершении расследования уголовного дела сообщила региональная полиция. Женщине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
По версии следствия, в декабре 2025 года женщина купила своему сыну тюбинг и привела его на склон горы Соколинка, чтобы показать, как можно кататься на новой «игрушке». Однако, по данным СК, женщина не объяснила, что такое развлечение может быть опасным, и не запретила ребёнку кататься без взрослых. Впоследствии это привело к трагедии.
«Мальчик вместе со своим другом отправился кататься на склон без присмотра взрослых. Во время спуска произошёл сход снежной массы, в результате чего дети оказались под завалом и погибли от удушья»,
– рассказали СК.
Детей стали искать, когда родственники забили тревогу. Позже их нашли под завалами снега. «Скорая» пыталась их спасти, но оказалась бессильна, напомнил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
«Один из мальчиков проживал в Шалинском районе, а второго ребёнка буквально накануне трагедии привезли из Екатеринбурга погостить к бабушке»,
– сказал Горелых.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Первоуральца обвинили в убийстве ребёнка в 1999 году
24 апреля 2026
24 апреля 2026