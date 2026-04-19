Посещение чемпионата по синхронному плаванию в Екатеринбурге обещают сделать бесплатным для школьников и студентов
Фото: Федерация водных видов спорта России
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил сделать бесплатный вход на чемпионат России по синхронному плаванию для школьников и студентов. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта Екатеринбурга с 25 по 28 апреля.
В департаменте информационной политики региона сообщают, что учащиеся смогут получить билеты при входе.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 300 спортсменов. Они будут бороться за 15 комплектов наград в дисциплинах «соло», «дуэт», «группа» и «акробатическая группа» по произвольным и техническим программам.
Чемпионат также собираются транслировать на сайте и в социальных сетях Федерации водных видов спорта России.
«Свердловская область в третий раз подряд принимает один из самых зрелищных и значимых стартов сезона – чемпионат России по синхронному плаванию. В этом году честь региона будут защищать 13 спортсменок, в числе которых победители и призеры всероссийских соревнований»,
– сказал глава региона.
