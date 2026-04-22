«ЭкоДозор» подсказал екатеринбуржцам схему борьбы со свалками
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стаявший снег обнажил все «красоты» стихийных свалок в окрестностях Екатеринбурга и непосредственно на его территории. В связи с этим общественное движение «ЭкоДозор» опубликовало примерную схему действий борьбы с мусором, массово валяющимся в непредназначенных для этого местах.
Приводим план действий от «ЭкоДозора» с небольшими сокращениями:
Наконец, если гражданин по какой-либо причине не может последовать этой схеме или на его обращения мэрия не обращает внимания, можно сообщить об обнаруженной свалке в «ЭкоДозор». Тогда за устранение беспорядка возьмутся поднаторевшие в этом благом деле люди.
«Сделайте фото — общий план с привязкой к местности и крупный план. Сфотографируйте всё, что поможет найти виновных — документы, чеки, бирки.
Определите координаты: в Яндекс-картах нажимаете точку на карте, сразу же открываются её координаты. Копируете их и вставляете в заметки.
Опишите состав мусора, прикиньте примерный объём. Если свалок несколько, то по каждой отдельно.
Позвоните или напишите в МВД, чтобы найти виноватых.
Чтобы мусор убрали, нужно написать обращение в Администрацию. Примерный текст обращения:
«Прошу направить мое обращение в Инспекцию по охране окружающей среды г. Екатеринбурга и в комитет по экологии и природопользованию Администрации Екатеринбурга. (Дата и время обнаружения), на территории (место, ближайший адрес), в точке с координатами (координаты) обнаружена свалка (состав мусора) примерным объемом хх м3. Прошу организовать очистку территории от мусора».
Отправить обращение можно на платформе «Решаем Вместе» или в электронной приёмной на сайте Администрации Екатеринбурга».
