Возрастное ограничение 18+
Прокуратура Полевского проверяет восьмую школу после ухудшения самочувствия учеников
Фото: Вечерние ведомости
В Полевском прокуратура проверяет школу № 8. Поводом для проверки стало ухудшение самочувствия учеников.
Напомним, в конце прошлой недели себя плохо почувствовали ученики 116-й екатеринбургской гимназии. Позже у 22 детей нашли сальмонеллу. Ситуацией заинтересовался глава СК.
«Начиная с вечера 23 апреля 2026 года, о симптомах ухудшения состояния здоровья, в том числе рвоте и недомогании, сообщили родители не менее 20 учащихся начальной школы»,
– сообщили в прокуратуре области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
23 апреля 2026
23 апреля 2026