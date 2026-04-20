Банк ДОМ.РФ расширил дистанционное открытие счетов для бизнеса почти на всю Россию





– рассказала вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк. «Более 70% выездов курьеров для открытия счета бизнесу происходит в городах, где нет офиса банка по обслуживанию юридических лиц. Поэтому сервис позволяет стать клиентом банка в дистанционном формате и в дальнейшем осуществлять операции в нашем интернет-банке. Более 80% счетов открывается сейчас в день выезда или на следующий день, учитывая разницу в часовых поясах»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Банк ДОМ.РФ сообщил о расширении сервиса дистанционного открытия расчётных счетов для корпоративных клиентов. Теперь выездные менеджеры банка работают более чем в 1700 населённых пунктах страны, во всех регионах, кроме Чукотского автономного округа.Сервис рассчитан прежде всего на малый и средний бизнес. По данным банка, больше половины дистанционно открытых счетов приходится на ООО, однако воспользоваться услугой могут компании разных организационно-правовых форм, включая акционерные общества и личные фонды.В банке отмечают, что более 70% выездов проходят в городах, где нет офисов Банка ДОМ.РФ для обслуживания юридических лиц. Это позволяет компаниям открыть счёт без поездки в отделение и затем работать через интернет-банк.Как сообщила вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк, более 80% счетов через этот сервис открываются в день выезда менеджера или на следующий день.По данным банковских агрегаторов, дистанционное открытие расчётных счетов для бизнеса предлагают около двух десятков банков в России. При этом формат выездного открытия с участием менеджера остаётся менее распространённым и встречается у ограниченного числа кредитных организаций. Мероприятие для возрастной категории 18+