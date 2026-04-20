Возрастное ограничение 18+

Банк ДОМ.РФ расширил дистанционное открытие счетов для бизнеса почти на всю Россию

18.31 Пятница, 24 апреля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Банк ДОМ.РФ сообщил о расширении сервиса дистанционного открытия расчётных счетов для корпоративных клиентов. Теперь выездные менеджеры банка работают более чем в 1700 населённых пунктах страны, во всех регионах, кроме Чукотского автономного округа.

Сервис рассчитан прежде всего на малый и средний бизнес. По данным банка, больше половины дистанционно открытых счетов приходится на ООО, однако воспользоваться услугой могут компании разных организационно-правовых форм, включая акционерные общества и личные фонды.

В банке отмечают, что более 70% выездов проходят в городах, где нет офисов Банка ДОМ.РФ для обслуживания юридических лиц. Это позволяет компаниям открыть счёт без поездки в отделение и затем работать через интернет-банк.

Как сообщила вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк, более 80% счетов через этот сервис открываются в день выезда менеджера или на следующий день.

«Более 70% выездов курьеров для открытия счета бизнесу происходит в городах, где нет офиса банка по обслуживанию юридических лиц. Поэтому сервис позволяет стать клиентом банка в дистанционном формате и в дальнейшем осуществлять операции в нашем интернет-банке. Более 80% счетов открывается сейчас в день выезда или на следующий день, учитывая разницу в часовых поясах»,

– рассказала вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

По данным банковских агрегаторов, дистанционное открытие расчётных счетов для бизнеса предлагают около двух десятков банков в России. При этом формат выездного открытия с участием менеджера остаётся менее распространённым и встречается у ограниченного числа кредитных организаций.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:57 За неделю в Свердловской области зафиксировано более 125 тысяч нарушений ПДД
19:34 Екатеринбуржцы выступают против застройки Пышминских озерков
19:01 Мастер-класс по прививке плодовых деревьев проведут в Саду Казанцева
18:31 Банк ДОМ.РФ расширил дистанционное открытие счетов для бизнеса почти на всю Россию
18:02 Дожди и ночная гололедица ожидаются в выходные в Свердловской области
17:53 В Серове Mercedes «уложил» на крышу проезжавший по главной дорогеаа «ВАЗ»
16:58 За день ГИБДД Екатеринбурга зарегистрировала восемь нарушений водителями автобусов
16:11 Человек погиб при пожаре в свердловской деревне Чернобровкина
15:53 Мобильный пункт бесплатного приёма старых шин собираются открыть в Екатеринбурге
14:51 В связи с пищевым отравлением школьников в Полевском возбудили уголовное дело
14:41 Шестерых вымогателей осудили в Красноуфимске
14:21 В гибели двух мальчиков на склоне горы в Шалинском районе обвинили мать
13:26 Прокуратура Полевского проверяет восьмую школу после ухудшения самочувствия учеников
12:58 Первоуральца обвинили в убийстве ребёнка в 1999 году
12:39 Особый противопожарный режим в Свердловской области собираются объявить 25 апреля
11:24 Суд на полтора года сократил срок расселения аварийного дома в Нижнем Тагиле
11:05 В Екатеринбурге строительная компания после возбуждения уголовного дела погасила долг по зарплате на 46 млн
09:55 Бывшего главного автобусного инженера екатеринбургского «Гортранса» признали виновным в мошенничестве
09:31 Посещение чемпионата по синхронному плаванию в Екатеринбурге обещают сделать бесплатным для школьников и студентов
21:09 Женщину из ХМАО отправят в колонию за смерти трёх человек на свердловской дороге
20:56 Экс-директора хоккейной академии «Спартаковец» взяли под стражу
20:09 В Верхней Туре «сбежали» груженные лесом вагоны
19:50 «ЭкоДозор» подсказал екатеринбуржцам схему борьбы со свалками
19:15 Личные вещи основателей УОЛЕ можно увидеть в Музее истории и археологии Урала
19:04 На поддержу свердловских аграриев выделено почти 5 миллиардов рублей
17:32 У екатеринбуржца на «даче» нашли плантацию конопли
Все новости Свердловской области
Все новости России и мира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK