Экс-начальницу юридического отдела среднеуральской администрации будут судить в Верхней Пышме

11.36 Четверг, 23 апреля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме в суд поступило дело бывшей начальницы юридического отдела администрации Среднеуральска, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в деле также фигурируют её дочь и индивидуальный предприниматель. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ («мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также с использованием служебного положения»).

По версии следствия, в апреле 2011 года предприниматель заключил с комитетом по управлению имуществом договор аренды земельного участка на улице Советской. Весной 2018 года предприниматель захотел получить этот участок в свою собственность и обратился к своей подруге – дочери начальницы юридического отдела – с просьбой попросить маму посодействовать в этом вопросе. Далее соучастники сделали поддельный договор купли-продажи, на основании которого предприниматель стал собственником объекта.

Известно, что площадь участка составила 484 квадратных метра, кадастровая стоимость – свыше 411 тысячи рублей, и рыночная –свыше 503 тысячи рублей.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
