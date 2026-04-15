Дожди и ночная гололедица ожидаются в выходные в Свердловской области

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области прогнозируются дожди, снегопады и ночная гололедица. Также синоптики предупреждают о сильном ветре.

В субботу, 25 апреля, в регионе дождь, ночью -3...+2 °C, днём +8...+13 °C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге ночью 0...+2 °C, преимущественно без осадков; днём +11...+13 °C, небольшой дождь. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек

В воскресенье, 26 апреля, в Свердловской области осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью в отдельных районах на дорогах гололедица. Температура ночью -1...+4 °C, днём +7...+12 °C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.

В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +2...+4 °C, днём +9...+11 °C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
