Личные вещи основателей УОЛЕ можно увидеть в Музее истории и археологии Урала

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В честь 155-летия Свердловского краеведческого музея в Екатеринбурге открылась мини-выставка. Она посвящена основателям и членам Уральского общества любителей естествознания, которые и заложили основу музея.Экспозиция расположилась на втором этаже Музея истории и археологии Урала (проспект Ленина, дом 69/10). В Зале истории музея посетители могут увидеть личные вещи людей, стоявших у истоков создания музея. Среди представленных предметов есть как хорошо известные, так и недавно обнаруженные в фондах. Некоторые из этих вещей долгие годы оставались вне внимания исследователей. Сегодня они наконец возвращены в музейное пространство. Каждый такой экспонат открывает новые, ранее неизвестные страницы истории.Выставка предлагает взглянуть на прошлое через личные истории. Среди экспонатов – вещи, связанные с Онисимом Клером, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Наркиза Чупина. Гордостью выставки стали мемориальные вещи Ильи Маклецкого. Эти имена хорошо знакомы всем, кто хоть сколько-нибудь интересуется историей и культурой Урала.Юбилейная выставка работает на временной основе и не станет постоянной экспозицией музея, поэтому интересующимся рекомендуется не откладывать её посещение на «когда-нибудь потом». Мероприятие для возрастной категории 18+