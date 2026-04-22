Личные вещи основателей УОЛЕ можно увидеть в Музее истории и археологии Урала

Фото: Свердловский областной краеведческий музей
В честь 155-летия Свердловского краеведческого музея в Екатеринбурге открылась мини-выставка. Она посвящена основателям и членам Уральского общества любителей естествознания, которые и заложили основу музея.

Экспозиция расположилась на втором этаже Музея истории и археологии Урала (проспект Ленина, дом 69/10). В Зале истории музея посетители могут увидеть личные вещи людей, стоявших у истоков создания музея. Среди представленных предметов есть как хорошо известные, так и недавно обнаруженные в фондах. Некоторые из этих вещей долгие годы оставались вне внимания исследователей. Сегодня они наконец возвращены в музейное пространство. Каждый такой экспонат открывает новые, ранее неизвестные страницы истории.

Выставка предлагает взглянуть на прошлое через личные истории. Среди экспонатов – вещи, связанные с Онисимом Клером, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Наркиза Чупина. Гордостью выставки стали мемориальные вещи Ильи Маклецкого. Эти имена хорошо знакомы всем, кто хоть сколько-нибудь интересуется историей и культурой Урала.

Юбилейная выставка работает на временной основе и не станет постоянной экспозицией музея, поэтому интересующимся рекомендуется не откладывать её посещение на «когда-нибудь потом».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
19:15 Личные вещи основателей УОЛЕ можно увидеть в Музее истории и археологии Урала
19:04 На поддержу свердловских аграриев выделено почти 5 миллиардов рублей
17:32 У екатеринбуржца на «даче» нашли плантацию конопли
17:09 В Екатеринбурге на день закроют участок набережной Рабочей Молодёжи
16:27 Стоматологическую отвёртку достали из кишечника пациентки в Екатеринбурге
16:08 Обвиняемого в убийстве спортсмена в Екатеринбурге отправили в СИЗО
15:29 Глава СК затребовал доклад по делу об отравлении в екатеринбургской гимназии № 116
15:19 Кунгурячку подозревают в хищении кошелька с 15 тысячами рублей на екатеринбургском вокзале
14:14 Испытания с «дожиганием» радиационных отходов на Белоярской АЭС назвали успешными
13:00 У 22 учеников 116-й екатеринбургской гимназии нашли сальмонеллу
12:35 Суд Лесного снял запрет на пребывание людей для ТЦ «Калейдоскоп»
11:45 Неизвестные распускают фейк о создании суверенного уральского интернета
11:36 Экс-начальницу юридического отдела среднеуральской администрации будут судить в Верхней Пышме
11:15 Школьник на велосипеде влетел в Toyota на Шейнкмана в Екатеринбурге
10:19 Свердловские власти заявили о готовности аграриев к посевной кампании
09:58 У учеников 116-й екатеринбургской гимназии подозревают отравление
09:36 Снегоуборочная машина и Lada столкнулись возле железнодорожных путей в Качканарском районе
21:36 В пятницу Екатеринбург простится с Евгением Горенбургом
20:57 Жителя Первоуральска накажут за спаивание малолеток
20:34 Берега Широкой речки в Екатеринбурге вновь завалены мусором
20:01 Екатеринбургскому «Плов центру» суд разрешил вернуться к работе досрочно
19:36 Лекция о главной нонконформистке современной музыки пройдёт в Музее Андеграунда
19:11 У екатеринбуржцев забрали единственный контейнер и вынудили складывать мусор на улице
19:03 СвЖД планирует в текущем году модернизировать более 140 железнодорожных переездов
18:59 В Екатеринбурге автобус проехал на красный и сбил молодого пешехода
18:00 Снег, дождь и гололедицу прогнозируют в Свердловской области
