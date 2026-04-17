Областной суд оставил в силе штраф администрации Серова за незаконную свалку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Администрации Серова не удалось отбиться от наказания за незаконную свалку. Суд высшей инстанции подтвердил — многотысячный штраф придётся заплатить.Как напоминает официальный телеграм-канал «Суды Свердловской области», в сентябре 2025 года на улице Орджоникидзе в Серове загорелись отходы лесопиления. При тушении пожара специалисты обнаружили на муниципальной земле свалку горючего мусора. Такое хранение отходов прямо нарушает Правила противопожарного режима.В ноябре того же года государственный инспектор по пожарному надзору составил протокол на администрацию Серовского муниципального округа. Чиновников привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Им назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Серовский районный суд оставил это наказание без изменений.Однако защита серовской администрации не согласилась и подала жалобу в Свердловский областной суд. Юристы просили отменить все ранее принятые решения и полностью прекратить дело. Но апелляционная инстанция, изучив материалы, установила, что злополучный участок относится к землям населённых пунктов, а государственная собственность на эту территорию не разграничена. Земля расположена в границах Серовского муниципального округа, а, значит, именно местная администрация несет ответственность за нарушение пожарной безопасности.В деле не нашлось доказательств того, что власти сделали все возможное для соблюдения закона. Не было и подтверждений чрезвычайных или непреодолимых обстоятельств. Поэтому заменить штраф на предупреждение суд не счёл возможным. В итоге жалоба осталась без удовлетворения и решение о взыскании 300 тысяч рублей вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+