Свердловский суд не смягчился к одному из похитителей арбитражного управляющего

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловском областном суде без успеха закончилась попытка осуждённого за жестокое преступление добиться более мягкого наказания. Приговор ему решено не изменять.Речь в процессе шла об Алексее Маркове-Боброве, участвовавшем в похищении и убийстве арбитражного управляющего Владимира Яшина. Он надеялся, что ему заменят оставшийся срок лишения свободы на иной, более мягкий вид наказания.История преступления началась в конце ноября 2019 года, когда пропал без вести арбитражный управляющий Владимир Яшин. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в начале декабря в районе посёлка Садовый. В ходе следствия выяснилось, что Яшина похитили, жестоко избили и длительное время удерживали в гаражном боксе. Злоумышленники требовали передать им векселя на сумму не менее 34 миллионов рублей. В число нападавших входил и Алексей Марков-Бобров.Преступники добились своего: получили ключи от квартиры жертвы, похитили платёжные документы почти на 25 миллионов рублей, а также сняли с банковской карты около 2 миллионов рублей. После этого похитители бросили избитого Яшина на дороге у посёлка Садовый, где к утру он скончался.В июне 2022 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор. Маркова-Боброва осудили по трём тяжким статьям, включая организацию разбоя и похищение человека. Ему назначили 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима. В феврале 2026 года адвокат осуждённого подал ходатайство о замене неотбытой части наказания на более мягкое.Синарский районный суд Каменска-Уральского изучил материалы дела. Выяснилось, что Марков-Бобров даже не пытался загладить причинённый преступлением вред. Его поведение в колонии нельзя назвать стабильно положительным: несмотря на несколько поощрений, он неоднократно нарушал дисциплину. В итоге суд первой инстанции отказал в смягчении наказания. Защита обжаловала это решение в Свердловском областном суде, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для вмешательства и оставила постановление без изменений. Таким образом, преступнику предстоит отсидеть оставшиеся 1 год и 4 месяца. Мероприятие для возрастной категории 18+