В Екатеринбурге автобус проехал на красный и сбил молодого пешехода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга устанавливают обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом. В результате этого происшествия пострадал пешеход.Инцидент произошёл сегодня, 22 апреля, в 12.40. По предварительным данным, водитель автобуса «НефАЗ» 76 маршрута «Синие Камни — ТЦ Мега» двигался по улице 8 Марта. При проезде регулируемого перекрёстка он совершил выезд на запрещающий сигнал светофора в нарушение правил. В этот момент водитель допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на зелёный сигнал справа налево по ходу движения транспортного средства.Установлено, что на момент ДТП в автобусе «НефАЗ» находились 15 пассажиров. К счастью, они не пострадали. Но пострадал 19-летний пешеход. С травмами головы и ноги он был доставлен в 24 городскую клиническую больницу Екатеринбурга для оказания медицинской помощи.На месте дорожной аварии автоинспекторы провели необходимые замеры. Сотрудники составили процессуальные документы. Полицейские установили личности всех участников дорожно-транспортного происшествия. По данному факту проводится проверка. Мероприятие для возрастной категории 18+