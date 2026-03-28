Пожароопасный сезон в Свердловской области собираются объявить 15 апреля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пожароопасный сезон в большинстве муниципалитетах Свердловской области собираются объявить 15 апреля, в северных — 20 апреля. Об этом сообщает региональное правительство.
В этот период в лесах нельзя разводить костры.
На своих участках использовать открытый огонь можно, но только при соблюдении правил пожарной безопасности.
Так, например, нужно помнить, что:
– мангалы и жаровни должны находиться не менее, чем в 5 метрах от зданий и построек, и 10 – от сухой травы и горючих метров;
– открытый огонь должен быть не менее, чем в 50 метра от построек, и 100 – от леса;
– яму для сжигания мусора нужно делать не более 1 метра в диаметре, и не менее 0,3 метра глубиной;
– на участке обязан быть огнетушитель или ведро с водой.
Ранее сообщалось, что противопожарный режим хотят ввести 10 апреля, и с 15 – на севере региона. В прошлом году его объявили 2 апреля, а снят он был 4 июля.
В этот период в лесах нельзя разводить костры.
«Пожароопасный сезон не запрещает посещение лесов, и, несмотря на полную готовность всех служб, важно, чтобы жители региона соблюдали правила пожарной безопасности. Сберечь лес от огня – наша общая задача»,
– сказал губернатор Денис Паслер.
На своих участках использовать открытый огонь можно, но только при соблюдении правил пожарной безопасности.
Так, например, нужно помнить, что:
– мангалы и жаровни должны находиться не менее, чем в 5 метрах от зданий и построек, и 10 – от сухой травы и горючих метров;
– открытый огонь должен быть не менее, чем в 50 метра от построек, и 100 – от леса;
– яму для сжигания мусора нужно делать не более 1 метра в диаметре, и не менее 0,3 метра глубиной;
– на участке обязан быть огнетушитель или ведро с водой.
Ранее сообщалось, что противопожарный режим хотят ввести 10 апреля, и с 15 – на севере региона. В прошлом году его объявили 2 апреля, а снят он был 4 июля.
