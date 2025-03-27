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В Свердловской области начал действовать пожароопасный сезон
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С сегодняшнего дня, 2 апреля, в Свердловской области начинает действовать пожароопасный сезон. В этот период с огнём нужно быть особенно осторожным.
Он напомнил, что в пожароопасный период мангалы должны находиться не менее чем в 5 метрах от зданий и построек, и не менее чем в 10 метрах от сухой травы. Для открытого огня требования жестче: минимум 50 метров от построек и 100 от кромки леса. При этом рядом должен быть огнетушитель или ведро с водой.
Также Паслер призывал не забывать о субботниках и убирать сухую траву вокруг своих домов.
Напомним, что в 2025 году пожароопасный сезон решили объявить на три дня раньше, чем в 2024 году.
«Посещение лесов не запрещено, но прошу всех не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании открытого огня»,
– сказал врио губернатора Денис Паслер.
Он напомнил, что в пожароопасный период мангалы должны находиться не менее чем в 5 метрах от зданий и построек, и не менее чем в 10 метрах от сухой травы. Для открытого огня требования жестче: минимум 50 метров от построек и 100 от кромки леса. При этом рядом должен быть огнетушитель или ведро с водой.
Также Паслер призывал не забывать о субботниках и убирать сухую траву вокруг своих домов.
Напомним, что в 2025 году пожароопасный сезон решили объявить на три дня раньше, чем в 2024 году.
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