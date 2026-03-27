В Свердловской области планируют ввести противопожарный режим позже обычного

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области планируют ввести противопожарный режим позже, чем в предыдущие годы. О сроках сообщил на телеканале «ОТВ» министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.По его словам, в центральной и южной части области режим планируют установить с 10 апреля. На севере региона его планируют ввести с 15 апреля. Также, учитывая обращение Союза лесопромышленников и благоприятный прогноз погоды, есть вероятность сдвига сроков после 20 апреля.Мамонтов уточнил, что в предыдущие годы режим вводили раньше, в первую неделю апреля. Например, в 2025 году пожароопасный сезон начал действовать со 2 апреля. Мероприятие для возрастной категории 18+