Министр природных ресурсов сообщил о завершении пожароопасного сезона в Свердловской области

В Свердловской области официально завершён пожароопасный сезон. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов в своём аккаунте во «ВКонтакте». В ведомстве подвели итоги работы за тёплый период года.С начала 2025 года в области зарегистрированы 94 природных пожара. Общая площадь возгораний составила 849,58 гектара. Режим чрезвычайной ситуации в лесах не вводился. Особый противопожарный режим действовал 69 дней и был снят 4 июля. Запрет на посещение лесов не потребовался.Министр отметил, что этого результата удалось добиться благодаря совместной работе лесничих, пожарных расчётов, авиационных групп и диспетчеров. Они проводили патрулирование, прокладывали минерализованные полосы и использовали технику для обнаружения очагов огня. По словам Дениса Мамонтова, в предотвращении пожаров помогли также сообщения от жителей и системы раннего мониторинга.